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Автономный «охотник за подлодками» прошел испытания в США
Агентство оборонных проектов, представило для ВМС США разработку «Морского охотника», основное предназначение которого - быстрое обнаружение подводных лодок противника в глубинах вод океана. Это надводный беспилотник суперсовременной разработки, способный на многомесячное патрулирование, с целью контроля водного пространства США.

Американским новым тримараном, успешно пройдены последние испытания, в начале текущего года, проводимые под наблюдением Агентства оборонных проектов. Теперь, в состав суперсовременного оборудования ВМС США, прията разработка надводного беспилотника нового поколения. Одним из главных достоинств «Морского охотника» считается автономность. Ведомством Штатов отмечается, что тримаран может следить за американским водным пространством несколько месяцев, причем патрулирование совершается без перерывов на технические или другие организационные моменты.
Автономный «охотник за подлодками» прошел испытания в США


Беспилотником используются уникальные локаторы и датчики, позволяющие передавать соответствующие сигналы командованию ВМС США, про обнаружение скрывающихся под водой вражеских подлодок. Так же отмечается, что «Морскому охотнику» помогают обеспечивать Штатам безопасность самолеты Р-8, гидроакустические буи, а так же еще одна модель автономного беспилотника.
Политика / Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 15:00
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