В Лос-Анджелесе роботы постепенно начинают вытеснять людей

В порты Лос-Анджелеса стали поступать роботизированные механизмы, которые способны полностью заменить человека. Машины легко поднимают контейнеры весом в 5 тонн и без ошибок размещают их на кораблях. Эксперты подсчитали, что благодаря введению технологий на 30% повышается эффективность работы, при этом сокращается простой кораблей в портах.Роботы полностью вытеснили грузчиков из портов, механизмы способны работать быстрее, чем штат рабочих. Стоит отметить, что автоматизация портов - довольно сложный вопрос, требующий тщательного тестирования механизмов. Кроме того, покупка роботов довольна затратна, а спланировать выгоду от их работы трудно. Полная автоматизация порта может стоить 1,3 млрд долларов.