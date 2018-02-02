Автолюбитель из Брянска рассказал про создание «безумного «ГАЗ»

Белый отметил, что авто он купил в 2017 году в Туле. Машина имела не самое лучшее состояние. Кузов авто был покрыт царапинами, ржавчиной. Конструкция седана в целом была исправна. Стандартно восстановить авто не представлялось возможным. Но было несложно сделать машину ещё более «устрашающим». Белый владеет небольшим собственным тюнинг-ателье, помогает начинающим водителям уверено себя чувствовать за рулем. Восстановлением авто Алексей занимался около месяца в свободное время.Машина после завершения реставрации выехала на автодороги Брянска. В комментариях к фото в брянском сообществе в соцсети «ВКонтакте» пользователи тепло отозвались касательно версии авто. Владелец сейчас собирается продать автомобиль и приступить к доработке другой модели.