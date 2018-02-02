Британский министр разработал мобильное приложение для личного общения с пользователями

Мэтт Хэнкок дал программе для телефона соответствующее название - «Депутат Мэтт Хэнкок». Как фанаты политика, так и просто пожелавшие скачать приложение люди, смогут не только общаться с ним и другими заинтересованными пользователями, но и получат возможность задать главе ведомства личные вопросы.Помимо прочего, граждане смогут просмотреть фотоматериалы и прочесть статьи, лично написанные депутатом. После скачивания пользователем приложения на смартфон, автор его сразу заинтересовывает видеоприветствием, в лице самого Хэнкока. В ходе демонстрации ролика чиновник дружелюбно заявляет: «Добро пожаловать в мое приложение». Содержание дает возможность понять и узнать, чем именно занимается на своем месте министр. Самым главным направлением программы, как считает разработчик, является возможность обсудить важные вопросы с ним, а так же другими пользователями.