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Светлане Ходченковой не хватает знаков внимания от мужского пола
Светлана Ходченкова в интервью рассказала, что ей не хватает знаков внимания от мужского пола.

Светлане Ходченковой не хватает знаков внимания от мужского пола

Ходченкова рассказала представителям СМИ касательно новых проектов, отношений к соцсетям и подаркам от мужчин. Беседуя с журналистами, актриса призналась, что очень устала от сильных героинь, которых она играет в кино. По словам артистки, ей больше нравится играть слабых женщин. Звезда отметила, что ей также не хватает внимания от возлюбленных.

Недавно звезда отдыхала на Бали в компании коллег и экс-бойфренда Георгия Петришина. Пара жила в номере отеля с видом на океан, при этом старалась с ним не разлучаться. По словам артистки, назойливые фанаты атакуют её в Instagram. Светлана призналась, что даже не знает, как на сообщения поклонников отвечать, так как это совсем незнакомые люди. Блондинка вместо зависания в интернете предпочитает работу в кино. В этом году актриса хотела бы снять киноленту, к сценарию которой она приложила руку.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
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