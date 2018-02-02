Хейтеры осмеивают Курбана Омарова, которого Ксения Бородина таскает повсюду

Стоит напомнить, что поездка на острова для ведущей "Дома-2" была вынужденной - туда её отправило руководство проекта. Хоть командировка была короткой, Ксения взяла с собой в жаркие края мужа и детей. В итоге Марусе пришлось прервать обучение и тренировки. Впрочем, по мнению Бородиной, получаемый вместе с солнцем витамин D намного полезнее недели обучения в школе.Основным нападкам со стороны интернет-пользователей подвергся муж телезвезды - Курбан Омаров. Мужчина утверждает, и это подтверждает Ксения, что он является успешным бизнесменом, а не альфонцем, как многие его называют. Хейтеры же не понимают, как Омаров мог оставить свою работу, отправившись по первому зову жены за границу. В итоге они сошлись во мнении, что Курбан является безработным человеком.Подобные разговоры в стане подписчиков ведутся давно. Особенно они усилились после одной видеозаписи, в которой Бородина и Омаров летят куда-то на самолёте. Во время записи Курбан признался, что даже не знает, куда его везёт с собой Ксения, ведь он отправился "за компанию".