Kia на тесты вывела KIA Soul нового поколения

Корейская автомобилестроительная компания KIA на зимние тесты вывела новую версию кроссовера KIA Soul. В интернет недавно попали первые шпионские фото.





Актуальное поколение версии KIA Soul, имеющее небольшие доработки, выпускают уже в течении девяти лет. Таким образом, пришло время подвергнуть транспортное средство рестайлингу, потому что за данное время появилось масса поклонников. Рассматривая обнародованные фотографии становится понятно, что новая версия авто увеличилась в размерах. При этом её снабдили двухуровневыми современными фарами головного света, оставив при этом на ней специальное квадратное оформление, а также вертикальную линию остекления на задней половине кузова.



Новую версию KIA Soul сконструируют на абсолютно новой архитектуре. Версию также наделят полным прогрессивным приводом. Силовую линейку KIA Soul представили новыми моторами на 1,6 и 2,0 литра. Кроссоверы дебютируют в конце 2018 г.