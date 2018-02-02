Уилл Смит разводится со своей супругой Джадой Пинкет после двадцати лет брака
Недавно появилась информация о том, что Уилл Смит разводится со своей супругой Джадой Пинкет после 20-ти лет брака.
По некоторой информации инициировала развод его жена Джада. Она много раз сетовала подружкам, что очень устала проживать «в тени» Уилла, ведь она тоже достаточно талантливая киноактриса. Артистке уже давно не комфортно в этом браке. А сам Уилл также говорил, что свой брак считает мучительным и слишком долгим.
Об их союзе ходит немало слухов. Эту семейную пару множество раз обвиняли в изменах и приписывали всевозможные интрижки. На что каждый отвечал, что они живут в определенных рамках, о которых давно договорились.
Судя по всему, главной причиной их разрыва стали не измены, а их брак, который попросту исчерпал себя. В их совместной жизни давно нет страсти, интересы обоих разнятся, а дети уже взрослые.
Старшему сыну Джейдену 19 лет, он успешно занимается актерским мастерством. Дочери Уиллоу 17 лет, она поет и занимается в модельном бизнесе. Так что за своих детей можно быть спокойным. А супругам еще предстоит поделить общее имущество на сумму 270 млн. долларов.
По некоторой информации инициировала развод его жена Джада. Она много раз сетовала подружкам, что очень устала проживать «в тени» Уилла, ведь она тоже достаточно талантливая киноактриса. Артистке уже давно не комфортно в этом браке. А сам Уилл также говорил, что свой брак считает мучительным и слишком долгим.
Об их союзе ходит немало слухов. Эту семейную пару множество раз обвиняли в изменах и приписывали всевозможные интрижки. На что каждый отвечал, что они живут в определенных рамках, о которых давно договорились.
Судя по всему, главной причиной их разрыва стали не измены, а их брак, который попросту исчерпал себя. В их совместной жизни давно нет страсти, интересы обоих разнятся, а дети уже взрослые.
Старшему сыну Джейдену 19 лет, он успешно занимается актерским мастерством. Дочери Уиллоу 17 лет, она поет и занимается в модельном бизнесе. Так что за своих детей можно быть спокойным. А супругам еще предстоит поделить общее имущество на сумму 270 млн. долларов.