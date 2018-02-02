Mitsubishi Outlander стал дешевле в России благодаря новым версиям

Появились две переднеприводные версии авто, а именно Invite и Intense+, оснащаемые базовым двухлитровым мотором на 146 л.с. Стоимость версии Mitsubishi Outlander Invite, оснащаемой бесступенчатой трансмиссией и 2WD составляет 1 579 990 руб. При этом версия Intense+ 2WD расценивается в 1 699 990 руб. Авто стали дешевле в данном случае на 110 и 90 тысяч рублей соответственно. Outlander с системой переднего привода до сих пор продавали только в базовой вариации Inform.Сегодня цены на MItsubishi Outlander 2018 составляют в районе 1 529 000 - 2 319 990 руб. Официальный дистрибьютор Mitsubishi Motors в России сообщил, что 2 новые вариации модели Outlander встали уже на конвейер в рамках калужского автозавода "ПСМА Рус".