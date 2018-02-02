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Ольга Бузова смутила подписчиков нескромным нарядом в стиле БДСМ
Ольга Бузова уже не раз демонстрировала на себе провокационные наряды, подвергаясь жесточайшей критике. Однако звезда телевидения не собирается останавливаться на достигнутым.

Ведущая скандальной телестройки "Дом-2" ни капли не чурается наряжаться в эпатажные наряды, в которых и в народ выйти не боится. Время от времени даже преданные фанаты возмущаются, советуя Ольге лучше выбирать себе одежду и быть более скромной. А чего уж говорить о хейтерах, для которых Бузова является главным предметом ненависти, поэтому в свих высказываниях они не сдерживаются.

Ольга Бузова смутила подписчиков нескромным нарядом в стиле БДСМ

Накануне Stories Бузовой обогатилось новым фотоснимком. 32-летняя знаменитость, по всей видимости, экспериментировала с образом и решила показать фанатам, что получилось в итоге. А получился наряд, в котором подписчики сразу же уследили стиль БДСМ. Представленное Ольгой понравилось далеко не всем, ей советуют уже взяться за голову и не выставлять себя в дурном свете.

Несмотря на критическое настроение большей части аудитории по отношению к её нарядам, Бузова не пойдёт на поводу, продолжая действовать по заданному лично ей плану.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:48
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