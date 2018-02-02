Лариса Долина показала поклонникам стройную фигуру в облегающем платье

Началова в честь дня рождения организовала закрытую вечеринку, на которую пригласила только близких людей. В данный список попала и певица Лариса Долина, которая позировала перед камерой в теплом приталенном красном платье. Фанаты стали обсуждать фигуру знаменитости. Фолловеры считают, что Долина в последнее время существенно помолодела и похудела.Поклонники задумались касательно того, что именно послужило причиной данных изменений во внешности артистки. В комментариях подписчики Началову поздравили с её днем рождения, при этом Ларисе Долиной написали много комплиментов касательно её внешнего вида. За 30 часов пост набрал около 20 тысяч лайков.