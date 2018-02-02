АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.79 USD 56.26
Курс валют на 02.02.2018

Лариса Долина показала поклонникам стройную фигуру в облегающем платье
Юлия Началова обнародовала в микроблоге Instagram новую публикацию, на которой она запечатлена вместе с певицей Ларисой Долиной. Многие поклонники удивились фигуре шестидесятидвухлетней артистки, которая посетила именины крестницы в красном облегающем наряде.

Лариса Долина показала поклонникам стройную фигуру в облегающем платье

Началова в честь дня рождения организовала закрытую вечеринку, на которую пригласила только близких людей. В данный список попала и певица Лариса Долина, которая позировала перед камерой в теплом приталенном красном платье. Фанаты стали обсуждать фигуру знаменитости. Фолловеры считают, что Долина в последнее время существенно помолодела и похудела.

Поклонники задумались касательно того, что именно послужило причиной данных изменений во внешности артистки. В комментариях подписчики Началову поздравили с её днем рождения, при этом Ларисе Долиной написали много комплиментов касательно её внешнего вида. За 30 часов пост набрал около 20 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Семенович увлеклась психологией
Автолюбитель из Брянска рассказал про создание
Светлане Ходченковой не хватает знаков внимания
Российские учёные будут искать инопланетян в
Британский министр разработал мобильное
Роман Курцын взял себе бездомного щенка
Просмотреть все новости