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Дженнифер Лопес в сопровождении своего возлюбленного Алекса Родригеса появилась на публике в роскошном образе
Дженнифер Лопес в сопровождении своего возлюбленного Алекса Родригеса появилась на публике в шикарном образе, чем поразила своих поклонников.

Дженнифер Лопес в сопровождении своего возлюбленного Алекса Родригеса появилась на публике в роскошном образе


Знаменитая американская исполнительница Дженнифер Лопес давно не была замечена на публике вместе со своим любимым мужчиной Алексом Родригесом. И вот совсем недавно влюбленные появились на презентации новой коллекции Guess, лицом какой и была лично Джей Ло, об этом сообщило The Daily Mail.

Элегантная Дженнифер Лопес решила выбрать шикарное платье нежно-голубого цвета и меховую накидку в тон к наряду для данного мероприятия. А завершила задуманный образ оригинальной прической и бриллиантовыми украшениями. На девушке был красивый и не сильно яркий макияж. Ее возлюбленный Родригес предпочел стильный классический костюм и рубашку белого цвета.

Эта знаменитая парочка крайне редко радует своими совместными визитами на красной дорожке, поскольку у них очень тяжелый график работы. Именно поэтому у гостей данного мероприятия и фанатов парочки вызвало восторг их появление на публике.

Бойфренду Дженнифер Алексу 42 года. Парочка встречается около года, и ходят слухи, что в скором будущем спортсмен собирается сделать своей любимой предложение руки и сердца.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 10:39
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