Завод Hyundai в Санкт-Петербурге выпустил 1,5-миллионный автомобиль

В Санкт-Петербурге завод Hyundai является одной из самых важных производственных точек по всему отечественному автопрому. Конвейер предприятия ежегодно покидают минимум 220 тысяч новых авто. Каждое пятое авто отечественного производства выпускается на площадке Hyundai. На заводе установили самое современное оборудование, гарантирующее высокое качество машин. В производстве задействовали 240 роботизированных машин. В производственную площадку завода Hyundai инвестировали свыше $1 млрд, позволив создать 2,2 тыс рабочих мест.Ассортимент завода сейчас в себя включает KIA Rio, KIA Rio X-Line, Hyundai Creta, Hyundai Solaris. Hyundai Solaris 2017 (топовая комплектация Elegance) стоит от 929 тысяч рублей.