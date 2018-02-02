Ким Кардашьян подарит хейтерам духи на День Влюбленных
Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян приняла решение порадовать подарками своих недоброжелателей ко Дню Влюбленных. Новые духи от модели получат исполнительницы песен Тейлор Свифт и Пинк.
Ким Кардашьян в социальной сети Snapchat обнародовала публикацию, на которой изображено три категории знакомых светской львицы, а именно друзья, "любовь навсегда" и ненавистники. К первой группе знаменитость отнесла своих родных сестер, а также певиц Мерайю Кэри, Шер и американскую актрису Дженнифер Лоуренс.
При этом в категорию недоброжелателей вместе с Тейлор Свифт и Пинк попала телеведущая Шэрон Осборн. Всем этим знаменитым личностям Кардашьян ко Дню святого Валентина собирается подарить именные духи.
Ким Кардашьян в социальной сети Snapchat обнародовала публикацию, на которой изображено три категории знакомых светской львицы, а именно друзья, "любовь навсегда" и ненавистники. К первой группе знаменитость отнесла своих родных сестер, а также певиц Мерайю Кэри, Шер и американскую актрису Дженнифер Лоуренс.
При этом в категорию недоброжелателей вместе с Тейлор Свифт и Пинк попала телеведущая Шэрон Осборн. Всем этим знаменитым личностям Кардашьян ко Дню святого Валентина собирается подарить именные духи.