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Ким Кардашьян подарит хейтерам духи на День Влюбленных
Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян приняла решение порадовать подарками своих недоброжелателей ко Дню Влюбленных. Новые духи от модели получат исполнительницы песен Тейлор Свифт и Пинк.

Ким Кардашьян подарит хейтерам духи на День Влюбленных

Ким Кардашьян в социальной сети Snapchat обнародовала публикацию, на которой изображено три категории знакомых светской львицы, а именно друзья, "любовь навсегда" и ненавистники. К первой группе знаменитость отнесла своих родных сестер, а также певиц Мерайю Кэри, Шер и американскую актрису Дженнифер Лоуренс.

При этом в категорию недоброжелателей вместе с Тейлор Свифт и Пинк попала телеведущая Шэрон Осборн. Всем этим знаменитым личностям Кардашьян ко Дню святого Валентина собирается подарить именные духи.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:50
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