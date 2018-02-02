Щедрая Ольга Бузова устроила для подписчиков конкурс с дорогими подарками

На своей странице в социальной сети Instagram звезда "Дома-2" рассказала, что в новом конкурсе кто-то станет счастливым обладателем 10 тысяч рублей, которые она переведёт на банковскую карту. Тем более лишние деньги сейчас особенно не помешают, когда на носу День всех влюблённых. Кроме того, для своих подписчиков Ольга приготовила 6 новеньких айфонов, которые отдаст троим победителям.Для участия в конкурсе необходимо следующее: поставить "лайк" под данным постом, затем написать "Участвую". Далее нужно перейти по ссылке, которую Ольга оставила в сообщении, и там подписаться на всех указанных блогеров.В итоге будут отобраны 4 победителей, которые получат в качестве подарков деньги и айфоны. Бузова призналась, что ей уже не терпится осчастливить кого-то ценными призами и порадоваться вместе со счастливчиками.