Ford названы самые популярные цвета своих авто в России

Представители компании Ford Sollers отмечают, что предпочтения российских жителей в плане выбора расцветок кузова авто не отличаются от мировых тенденций. Россияне выбирают белый, чёрный, серебристый цвета кузовов. Покупатели Ford любят больше черный и серый цвет, чем серебристый. Больше 44 процентов всех Ford Focus, приобретённых в прошлом году, имеют белый цвет. На долю аналогичного цвета в Ford Fiesta приходится 40%.Суммарно на чёрный и серый цвет пришлось 18 процентов от общих продаж Ford. Среди покупателей версии Ford Focus 16 процентов выбрали чёрную расцветку, а 12 процентов – серый цвет. На третьем месте оказался серебристый металлик. На него пришлось 20 процентов от всех продаж.