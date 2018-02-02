Настя Каменских порадовала своих поклонников новым спортивным стилем

Отдых Насти Каменских подошел к своему логическому завершению. Известная украинская исполнительница, которая совсем недавно приняла решение заняться сольной карьерой под псевдонимом “NK” возвратилась в родной Киев из солнечного Майами.Из Соединенных Штатов Америки Настя прилетела не только передохнувшей, но и воодушевленной на изменение стиля. Совсем недавно на официальной страничке в интернете красотка выложила несколько фотоснимков, на которых появилась в модном спортивном стиле.На Анастасии были надеты спортивные штаны и кофта с капюшоном серого цвета, а сверху был накинута очень яркая куртка желтого цвета. Данное фото исполнительница решила никак не подписывать, только прикрепила к публикации некоторые ссылки на Instagram-страницы свих любимых украинских марок одежды.Фанатам Каменских подобные изменения очень понравились, и они моментально осыпали свою любимицу комплиментами. Они писали, что этот стиль ей к лицу. А представители сильной половины не переставали признаваться в своей симпатии.