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Настя Каменских порадовала своих поклонников новым спортивным стилем
Знаменитая исполнительница Настя Каменских недавно возвратилась с отдыха в Майами и показала своим фанатам новый спортивный образ.

Настя Каменских порадовала своих поклонников новым спортивным стилем


Отдых Насти Каменских подошел к своему логическому завершению. Известная украинская исполнительница, которая совсем недавно приняла решение заняться сольной карьерой под псевдонимом “NK” возвратилась в родной Киев из солнечного Майами.

Из Соединенных Штатов Америки Настя прилетела не только передохнувшей, но и воодушевленной на изменение стиля. Совсем недавно на официальной страничке в интернете красотка выложила несколько фотоснимков, на которых появилась в модном спортивном стиле.

На Анастасии были надеты спортивные штаны и кофта с капюшоном серого цвета, а сверху был накинута очень яркая куртка желтого цвета. Данное фото исполнительница решила никак не подписывать, только прикрепила к публикации некоторые ссылки на Instagram-страницы свих любимых украинских марок одежды.

Фанатам Каменских подобные изменения очень понравились, и они моментально осыпали свою любимицу комплиментами. Они писали, что этот стиль ей к лицу. А представители сильной половины не переставали признаваться в своей симпатии.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 10:10
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