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Сергей Сторчак, замминистра финансов: Доля вернувших государству ОФЗ составила 1%
Сергей Сторчак, замминистра финансов сообщил о незначительном проценте россиян, которые отказались от облигаций федзайма для (ОФЗ-н) за 2017 год. По его сведениям, она составила не более 1%.

В прошлом году только 1% граждан решили получать денежные средства вместо облигаций федзайма. Остальная масса населения, получивших этот финансовый инструмент, решила в полной мере использовать его. Потому их устроил трех-летний срок его действия с получением выплат при максимальном сроке сохранения - в 9,02-9,03% годовых.

Общая сумма заложенная в них составляет 15 млрд рублей. Их доходность выше, чем по депозитам и по государственным облигациям. Летом этот выпуск был дополнен аналогичным на такую же сумму, что и первая эмиссия в 2017 году. Дата окончания размещения этих облигаций - 14 марта 2018 года. Эта серия ценных бумаг будет погашена через 3 года.

Сергей Сторчак, замминистра финансов: Доля вернувших государству ОФЗ составила 1%
Общество
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:30
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