Сергей Сторчак, замминистра финансов: Доля вернувших государству ОФЗ составила 1%

В прошлом году только 1% граждан решили получать денежные средства вместо облигаций федзайма. Остальная масса населения, получивших этот финансовый инструмент, решила в полной мере использовать его. Потому их устроил трех-летний срок его действия с получением выплат при максимальном сроке сохранения - в 9,02-9,03% годовых.Общая сумма заложенная в них составляет 15 млрд рублей. Их доходность выше, чем по депозитам и по государственным облигациям. Летом этот выпуск был дополнен аналогичным на такую же сумму, что и первая эмиссия в 2017 году. Дата окончания размещения этих облигаций - 14 марта 2018 года. Эта серия ценных бумаг будет погашена через 3 года.