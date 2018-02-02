Новый суперкар Rezvani Beast Alpha посвятили сверхзвуковому самолету

В качестве силовой установки суперкара Rezvani Beast Alpha X Blackbird выступает модернизированный 4-цилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра производительностью 700 лошадиных сил. Отмечается, что в двигателе установлены кованые клапаны, поршни и шатуны, а также электронный блок управления Cosworth. До 96 км/час автомобиль набирает разгон за 2,9 секунды.Родстер Rezvani Beast Alpha X Blackbird имеет кузов из углеволокна и съёмную жёсткую крышу, карбон-керамические тормоза и легкосплавные диски диаметром 18 дюймов. Общий вес автомобиля составляет 885 килограммов.В компании Rezvani сообщили, что суперкар Beast Alpha X Blackbird выйдет в пяти экземплярах, каждый автомобиль будет стоить минимум 225 000 долларов. Один из особых суперкаров успел заказать американский боец Куинтон Rampage Джексон.