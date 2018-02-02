АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.79 USD 56.26
Курс валют на 02.02.2018

Новый суперкар Rezvani Beast Alpha посвятили сверхзвуковому самолету
Компания Rezvani намерена выпустить особую версию суперкара Beast Alpha, под названием X Blackbird. Данная модель автомобиля будет посвящена американскому сверхзвуковому самолёту-разведчику Lockheed SR-71 Blackbird.

Новый суперкар Rezvani Beast Alpha посвятили сверхзвуковому самолету


В качестве силовой установки суперкара Rezvani Beast Alpha X Blackbird выступает модернизированный 4-цилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра производительностью 700 лошадиных сил. Отмечается, что в двигателе установлены кованые клапаны, поршни и шатуны, а также электронный блок управления Cosworth. До 96 км/час автомобиль набирает разгон за 2,9 секунды.

Родстер Rezvani Beast Alpha X Blackbird имеет кузов из углеволокна и съёмную жёсткую крышу, карбон-керамические тормоза и легкосплавные диски диаметром 18 дюймов. Общий вес автомобиля составляет 885 килограммов.

В компании Rezvani сообщили, что суперкар Beast Alpha X Blackbird выйдет в пяти экземплярах, каждый автомобиль будет стоить минимум 225 000 долларов. Один из особых суперкаров успел заказать американский боец Куинтон Rampage Джексон.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Семенович увлеклась психологией
Автолюбитель из Брянска рассказал про создание
Светлане Ходченковой не хватает знаков внимания
Российские учёные будут искать инопланетян в
Британский министр разработал мобильное
Роман Курцын взял себе бездомного щенка
Просмотреть все новости