У пятой точки американской знаменитости Ким Кардашьян появился собственный гример

В Сети появился видеоролик, на котором отчетливо видна процедура фотосъемки знаменитости. На фото удалось запечатлеть, как гример старательно натирает ягодицы Ким Кардашьян.Скорей всего американская звезда наняла специализированного человека гримера, который должен приводить в порядок внешний вид ее пятой точки. Для данной фотосессии светская львица решила примерить роль киноактрисы и модели Бо Дерек.Знаменитость сделала попытку воссоздать ее образ, в каком киноактриса была в 1979 году. А выбор Кардашьян пал именно на тот эпизод, где Дерек бежит по пляжу.Ким совершенно не скрывает симпатии к своей прекрасной фигуре и с завидной регулярностью дает возможность поклонникам насладиться фотоснимками в интернете. К примеру, у себя на страничке красотка частенько публикует фото в очень сексуальных образах: в купальных костюмах, нижнем белье или нарядах, которые имеют свойство просвечиваться.Но некоторых подписчиков очень волнует вопрос, прибегала ли девушка к помощи пластических хирургов или все же нет. На эту тему можно прочитать бесчисленное множество комментариев.