Ольга Бузова осчастливила фанатов совместным фото с мамой

"Мамин бриллиантик. Драгоценные минуты с мамочкой", - так подписала Ольга снимок, явна радуясь времяпровождением с мамой.

В Instagram ведущая телешоу "Дом-2" опубликовала новое фото, на которой запечатлена вместе с матерью. По всей видимости, женщина очень соскучилась по своей наследнице, поспешив в столицу.Ирина Александровна редко появляется в публикациях телеведущей в Instagram, поэтому свежий кадр привлёк особо внимание интернет-пользователей. Всего за несколько часов фотография набрала более 250 тысяч "лайков", оставлено подписчиками куча комментариев.Многие пишут, что мама Ольги выглядит очень хорошо, а некоторые считают, что даже лучше чем сама 32-летняя певица. Фанаты рады видеть, что мать и дочь хоть иногда встречаются и проводят время вместе, несмотря на сверхзагруженный график работы. Напомним, 9 февраля Бузова отправится с концертом в родной Петербург, где снова сможет увидеться с родителями.