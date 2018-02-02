Минобороны изменило состав участников парада 9 мая: вместо бойцов МЧС - росгвардейцы

Министерство обороны приняло решение об изменении состава марширующих войск и вспомогательных служб 9 мая в столице. По площади впервые пройдет группа бронеавтомобилей «Патруль», «Тигр», Урал-432009 с росгвардейцами. Однако от участия в мероприятии отстранены бойцы МЧС из-за скандального эротического видео курсантов Академии ГО, выложивших в сеть видеоклип солидарности со студентами Института гражданской авиации из Ульяновска.Другой причиной такой замены, по мнению экспертов, может быть напряженная международная обстановка, потому в параде и будут участвовать росгвардейцы. Эти воинские подразделения предназначены для решения различных задач по решению напряженной ситуации внутри страны; начиная с чрезвычайных природных ситуаций и до подавления массовых беспорядков в городах.