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Минобороны изменило состав участников парада 9 мая: вместо бойцов МЧС - росгвардейцы
По версии Минобороны, на 9 мая вместо подразделения МЧС, прославившегося скандальным эротическим видео, пройдут подразделения Росгвардии. Они проедут на боевых модернизированных машинах.

Министерство обороны приняло решение об изменении состава марширующих войск и вспомогательных служб 9 мая в столице. По площади впервые пройдет группа бронеавтомобилей «Патруль», «Тигр», Урал-432009 с росгвардейцами. Однако от участия в мероприятии отстранены бойцы МЧС из-за скандального эротического видео курсантов Академии ГО, выложивших в сеть видеоклип солидарности со студентами Института гражданской авиации из Ульяновска.

Другой причиной такой замены, по мнению экспертов, может быть напряженная международная обстановка, потому в параде и будут участвовать росгвардейцы. Эти воинские подразделения предназначены для решения различных задач по решению напряженной ситуации внутри страны; начиная с чрезвычайных природных ситуаций и до подавления массовых беспорядков в городах.

Минобороны изменило состав участников парада 9 мая: вместо бойцов МЧС - росгвардейцы
Общество
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:10
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