Правительство выпустит в 2018 году жилищные сертификаты на 15 млрд рублей

Текущий год станет основным в запуске госпрограммы по выпуску жилищных спецсертификатов. Их будет выпущено, по сведениям правительства, на 15 млрд рублей. Годом ранее выдали 5,7 тыс. бумаг-разрешений на получение квартир на 11 миллиарда рублей. Это примерно 7,5 тысяч сертификатов ддля соответствующего количества семей.В этом году, как и раньше они в основном попадут семьям военных, "чернобыльцам", вынужденных переселенцев, облученным во время аварии на ПО "Маяк", подлежащим увольнению с военной службы, для выезжающих с Крайнего Севера.