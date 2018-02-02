Ксения Бородина намекнула, что подписчики Ольги Бузовой в Instagram - накрученные

На сегодняшний день аккаунт Бородиной в Instagram насчитывает 10,2 миллиона подписчиков. Ведущая "Дом-2" уверяет, что у неё нет ни одного накрученного фолловера, чем гордится. Кроме того, многие заблокированы, и если их помиловать, то количество легко достигнет 11 миллионов.Ксения добавила, что ей, конечно, очень приятно, что за её микроблогом следят так много людей, тем не менее она убеждена: качество намного важнее количества. Именно поэтому особо не следит за тем, кто её из коллег по шоу-бизнесу догоняет или уже давно перегнал по числу подписчиков.Интернет-пользователи не сомневаются, что этот камень был определённо в огород Бузовой, страница в Instagram которой насчитывает уже более 12 миллионов подписчиков. Не секрет, что Бузова является для Бородиной главной конкуренткой. Девушки не ссорятся публично, тем не менее напряжение между ними чувствуется всеми. Если кто-то и пытается "укусить", то делает это максимально тонко и обдуманно.