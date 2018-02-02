Ксения Бородина намекнула, что подписчики Ольги Бузовой в Instagram - накрученные
Ольга Бузова официально признана главной звездой Instagram среди российских звезд из-за невероятного количества подписчиков. Правда, многие уверены: большинство её фолловеров - накрученные. Так думает и Ксения Бородина.
На сегодняшний день аккаунт Бородиной в Instagram насчитывает 10,2 миллиона подписчиков. Ведущая "Дом-2" уверяет, что у неё нет ни одного накрученного фолловера, чем гордится. Кроме того, многие заблокированы, и если их помиловать, то количество легко достигнет 11 миллионов.
Ксения добавила, что ей, конечно, очень приятно, что за её микроблогом следят так много людей, тем не менее она убеждена: качество намного важнее количества. Именно поэтому особо не следит за тем, кто её из коллег по шоу-бизнесу догоняет или уже давно перегнал по числу подписчиков.
Интернет-пользователи не сомневаются, что этот камень был определённо в огород Бузовой, страница в Instagram которой насчитывает уже более 12 миллионов подписчиков. Не секрет, что Бузова является для Бородиной главной конкуренткой. Девушки не ссорятся публично, тем не менее напряжение между ними чувствуется всеми. Если кто-то и пытается "укусить", то делает это максимально тонко и обдуманно.
На сегодняшний день аккаунт Бородиной в Instagram насчитывает 10,2 миллиона подписчиков. Ведущая "Дом-2" уверяет, что у неё нет ни одного накрученного фолловера, чем гордится. Кроме того, многие заблокированы, и если их помиловать, то количество легко достигнет 11 миллионов.
Ксения добавила, что ей, конечно, очень приятно, что за её микроблогом следят так много людей, тем не менее она убеждена: качество намного важнее количества. Именно поэтому особо не следит за тем, кто её из коллег по шоу-бизнесу догоняет или уже давно перегнал по числу подписчиков.
Интернет-пользователи не сомневаются, что этот камень был определённо в огород Бузовой, страница в Instagram которой насчитывает уже более 12 миллионов подписчиков. Не секрет, что Бузова является для Бородиной главной конкуренткой. Девушки не ссорятся публично, тем не менее напряжение между ними чувствуется всеми. Если кто-то и пытается "укусить", то делает это максимально тонко и обдуманно.