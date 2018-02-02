Российские нефтяники нарастили поиск новых месторождений на Востоке страны
По данным международной компании Rystad Energy, россияне активно запускают новые скважины и стараются сохранить высокие темпы освоения месторождений углеводородов. Однако этот рост (до 20%) будет сдерживаться отсутствием современных технологий и тем, что эти месторождения глубокозалегающие.
Общее количество нефтяных вышек в России за прошедший год возросло на 20% и продолжает увеличиваться. Это вызвано тем, что спрос на дешевые углеводороды растет, а нефтепроводы не заполнены на все сто процентов. Ранее было известно, что разведанные запасы углеводородов будут исчерпаны в течении двадцати лет. Потому нефтяники с прошлого года активно осваивают новые территории.
Другим фактором, которым руководствуются бизнесмены, является неопределенность в дальнейшем существовании временного соглашения стран ОПЕК по ограничению добычи. Сдержать такой рост может только отсутствие западных технологий и инвестиций из-за введенных санкций, считают эксперты рынка.
Общее количество нефтяных вышек в России за прошедший год возросло на 20% и продолжает увеличиваться. Это вызвано тем, что спрос на дешевые углеводороды растет, а нефтепроводы не заполнены на все сто процентов. Ранее было известно, что разведанные запасы углеводородов будут исчерпаны в течении двадцати лет. Потому нефтяники с прошлого года активно осваивают новые территории.
Другим фактором, которым руководствуются бизнесмены, является неопределенность в дальнейшем существовании временного соглашения стран ОПЕК по ограничению добычи. Сдержать такой рост может только отсутствие западных технологий и инвестиций из-за введенных санкций, считают эксперты рынка.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 12:00