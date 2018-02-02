Звезда телешоу "Дом-2" Анастасия Лисова показала новорождённую дочь

Счастливая молодая мать на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, выложив фото с дочкой, а в описании поделилась своими эмоциями. Анастасия призналась, что очень счастлива и до сих пор не верит в произошедшее.На представленном фотоснимке Лисова лежит на больничной койке, а на руках заботливо держит ребёнка, укутанного в пелёнки. Рядом запечатлены доктор, принимавшая роды, и супруг Михаил, буквально светящийся от радости.Лисова добавила, что когда смотрит на крохотную дочь, которая спит на её груди, она осознаёт, что в этом есть самое великое счастье в мире. Молодая женщина очень рада, что наконец испытала эти невероятные эмоции, которые способна испытать только мать.В своём сообщении экс-участница скандальной телестройки поблагодарила весь персонал московской клиники, в котором рожала. Анастасия всем осталась довольна, поэтому может с уверенностью рекомендовать другим мамочкам, ломающим голову в выборе роддома, обратиться именно туда.