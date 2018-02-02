Блистательная Дженнифер Лопез появилась в шубе на вечеринке в Нью-Йорке

Звезда появилась на мероприятии под руку с возлюбленным — 42-летним бейсболистом Алексом Родригесом и принялась позировать перед камерами в длинной голубой шубе, которая отлично дополняла сексуальное платье-бюстье такого же голубого оттенка из весенней коллекции бренда. Также этот образ дополняли бежевые туфли-лодочки и белый клатч. Ещё Дженнифер украшали бриллиантовые аксессуары: колье, крупные серьги, несколько колец с браслетом.Причёска певицы заслуживала отдельного внимания - высоко собранные накрученные волосы смотрелись немного старомодно, хотя и придавали ее образу изюминку. Этот образ ей даже очень подошёл, он оказался гораздо удачнее предыдущего. Когда на вечеринке, посвященной телешоу World of Dance, Лопес появилась в чересчур откровенном и коротком платье. Видимо очень быстро звезда проделывает работу над ошибками.