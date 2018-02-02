Обновленный Chevrolet Tahoe выходит на российский рынок

Базовая модификация Chevrolet Tahoe оснащена двигателем с турбонаддувом объёмом 6,3 литра мощностью 409 лошадиных сил, работает он на пару с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Для россиян также будут доступны автомобили с автоматической трансмиссией. Самая доступная модификация будет реализовываться под названием Premier.По словам производителей, автомобиль Chevrolet Tahoe получил новую колёсную базу и более мощный силовой агрегат, благодаря чему транспортное средство стало обладать повышенной проходимостью.Более дорогостоящая модификация кроссовера оснащена круиз-контролем и адаптивной системой слежения за полосой движения. В салоне автомобиля появилась обновлённая торпеда с двумя экранами для управления боровым компьютером и проигрователем.