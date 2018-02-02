Обновленный Chevrolet Tahoe выходит на российский рынок
Обновлённая версия автомобиля Chevrolet Tahoe стартует в продаже на российском рынке. Для россиян автомобиль будет доступен в трёх модификациях с разными силовыми агрегатами.
Базовая модификация Chevrolet Tahoe оснащена двигателем с турбонаддувом объёмом 6,3 литра мощностью 409 лошадиных сил, работает он на пару с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Для россиян также будут доступны автомобили с автоматической трансмиссией. Самая доступная модификация будет реализовываться под названием Premier.
По словам производителей, автомобиль Chevrolet Tahoe получил новую колёсную базу и более мощный силовой агрегат, благодаря чему транспортное средство стало обладать повышенной проходимостью.
Более дорогостоящая модификация кроссовера оснащена круиз-контролем и адаптивной системой слежения за полосой движения. В салоне автомобиля появилась обновлённая торпеда с двумя экранами для управления боровым компьютером и проигрователем.
Базовая модификация Chevrolet Tahoe оснащена двигателем с турбонаддувом объёмом 6,3 литра мощностью 409 лошадиных сил, работает он на пару с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Для россиян также будут доступны автомобили с автоматической трансмиссией. Самая доступная модификация будет реализовываться под названием Premier.
По словам производителей, автомобиль Chevrolet Tahoe получил новую колёсную базу и более мощный силовой агрегат, благодаря чему транспортное средство стало обладать повышенной проходимостью.
Более дорогостоящая модификация кроссовера оснащена круиз-контролем и адаптивной системой слежения за полосой движения. В салоне автомобиля появилась обновлённая торпеда с двумя экранами для управления боровым компьютером и проигрователем.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:30