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Обновленный Chevrolet Tahoe выходит на российский рынок
Обновлённая версия автомобиля Chevrolet Tahoe стартует в продаже на российском рынке. Для россиян автомобиль будет доступен в трёх модификациях с разными силовыми агрегатами.

Обновленный Chevrolet Tahoe выходит на российский рынок


Базовая модификация Chevrolet Tahoe оснащена двигателем с турбонаддувом объёмом 6,3 литра мощностью 409 лошадиных сил, работает он на пару с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Для россиян также будут доступны автомобили с автоматической трансмиссией. Самая доступная модификация будет реализовываться под названием Premier.

По словам производителей, автомобиль Chevrolet Tahoe получил новую колёсную базу и более мощный силовой агрегат, благодаря чему транспортное средство стало обладать повышенной проходимостью.

Более дорогостоящая модификация кроссовера оснащена круиз-контролем и адаптивной системой слежения за полосой движения. В салоне автомобиля появилась обновлённая торпеда с двумя экранами для управления боровым компьютером и проигрователем.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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