Ольга Бузова снова приедет в Санкт-Петербург с сольным концертом

32-летняя знаменитость опубликовала новый пост в Instagram, в котором призналась, что успела истосковаться по Петербургу. Ей хочется снова там оказаться и хотя бы немного погулять по улицам. Ольгу, кроме того, очень радует, что пока она занималась карьерой в Москве, в городе на Неве построили несколько новых мостов. Звезда шоу-бизнеса с нетерпением ждёт, когда сможет увидеть их вживую.Своим фанатам Бузова сообщила, что 9 февраля она приедет в Санкт-Петербург со своим сольным концертом "Под звуки поцелуев". Жители города в начале ноября прошлого года уже наблюдали за Ольгой со сцены, теперь им предоставляется ещё одна возможность.В завершении сообщения поп-исполнительница добавила, что последующие месяцы будут для её весьма насыщенными, а поклонникам остаётся только внимательно следить за её плодовитой деятельностью и наслаждаться.Как известно, в настоящее время Бузова работает над созданием клипа на песню "Wi-Fi". В съёмках участвует Джереми Микс, известный как самый красивый преступник в мире.