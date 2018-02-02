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Ольга Бузова снова приедет в Санкт-Петербург с сольным концертом
Стало известно, что популярная телеведущая и певица Ольга Бузова очень скоро приедет в родной Санкт-Петербург, где выступит перед местной публикой.

32-летняя знаменитость опубликовала новый пост в Instagram, в котором призналась, что успела истосковаться по Петербургу. Ей хочется снова там оказаться и хотя бы немного погулять по улицам. Ольгу, кроме того, очень радует, что пока она занималась карьерой в Москве, в городе на Неве построили несколько новых мостов. Звезда шоу-бизнеса с нетерпением ждёт, когда сможет увидеть их вживую.

Ольга Бузова снова приедет в Санкт-Петербург с сольным концертом

Своим фанатам Бузова сообщила, что 9 февраля она приедет в Санкт-Петербург со своим сольным концертом "Под звуки поцелуев". Жители города в начале ноября прошлого года уже наблюдали за Ольгой со сцены, теперь им предоставляется ещё одна возможность.

В завершении сообщения поп-исполнительница добавила, что последующие месяцы будут для её весьма насыщенными, а поклонникам остаётся только внимательно следить за её плодовитой деятельностью и наслаждаться.

Как известно, в настоящее время Бузова работает над созданием клипа на песню "Wi-Fi". В съёмках участвует Джереми Микс, известный как самый красивый преступник в мире.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:06
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