BMW приостановила выпуск «заряженного» седана M5 из-за экостандартов
Баварская компания BMW вынуждена приостановить производство мощных седанов М5. Причиной для этого стали новые экологические стандарты и технологии проверок вредных выбросов, а также потребления горючего.
Надзорные органы ЕС для легковых автомобилей внедряют новую систему испытаний WLTP. В связи с приостановкой производства автомобиль BMW M550i покинет европейский рынок на неизвестный срок. Данную модель производителям придётся оснащать дополнительными системами очистки.
Автомобиль BMW M550i оснащён двигателем V8 объёмом 4,4 литра мощностью 460 лошадиных сил. Седан комплектуется 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полноприводной системой xDrive. На российском рынке BMW M5 доступен по цене 6 700 000 рублей.
Надзорные органы ЕС для легковых автомобилей внедряют новую систему испытаний WLTP. В связи с приостановкой производства автомобиль BMW M550i покинет европейский рынок на неизвестный срок. Данную модель производителям придётся оснащать дополнительными системами очистки.
Автомобиль BMW M550i оснащён двигателем V8 объёмом 4,4 литра мощностью 460 лошадиных сил. Седан комплектуется 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полноприводной системой xDrive. На российском рынке BMW M5 доступен по цене 6 700 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:30