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Компания Amazon хочет "следить" за руками сотрудников с помощью браслетов
Американская компания Amazon запатентовала свою новую технологию - ультразвуковой браслет, позволяющий отслеживать движение рук работников. По мнению руководства это повысит эффективность их работы.

Компания Amazon хочет "следить" за руками сотрудников с помощью браслетов


Запатентованый дизайн специального браслета, предназначенного для отслеживания положения рук работников, сможет подавать сигналы и вибрировать, таким образом подсказывая и заставляя сотрудников ускориться, если это необходимо. Обычно при заказе товара его сведения передаются на мини-компьютер одного из сотрудников компании, после чего он ищет необходимую вещь на складе и оформляет ее. Браслет сможет управлять действиями человека, указывая, где находится тот или иной объект, что позволит не тратить много времени на его поиски.

Однако такой браслет отличается еще тем, что способен отправлять данные об эффективности работы и местонахождении рабочих. Таким образом это может не удовлетворить противников тотальной слежки.
Общество / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:00
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