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В школе Лос-Анджелеса девочка ранила нескольких человек
В Лос-Анджелесе в результате стрельбы из пистолета было ранено несколько человек. А стрелявшей оказалась 12-летняя ученица.
В школе Лос-Анджелеса девочка ранила нескольких человек


По счастливой случайности стрельба обошлась без человеческих жертв, правда, 15-летний старшеклассник получил ранение в голову и его состояние расценивают как стабильно критическое. Остальные ребята и взрослые отделались легкими повреждениями, в основном от осколков стекла.

Американские правоохранители подростка с огнестрельным оружием задержали. Мотивы, толкнувшие девочку на подобный поступок, пока не оглашаются. Правоохранители прочесывают окрестности школы, разыскивая возможных пострадавших.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:40
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