В школе Лос-Анджелеса девочка ранила нескольких человек

По счастливой случайности стрельба обошлась без человеческих жертв, правда, 15-летний старшеклассник получил ранение в голову и его состояние расценивают как стабильно критическое. Остальные ребята и взрослые отделались легкими повреждениями, в основном от осколков стекла.Американские правоохранители подростка с огнестрельным оружием задержали. Мотивы, толкнувшие девочку на подобный поступок, пока не оглашаются. Правоохранители прочесывают окрестности школы, разыскивая возможных пострадавших.