Авария на шахте в ЮАР заперла под землей более 900 горняков
В ЮАР из-за аварии на шахте под землей оказалось в плену более 900 шахтеров.
Крупная золотая шахта Беатрикс после недавней грозы лишилась электричества. Лифты оказались обесточенными, а горняки – запертыми под землей. Правда, уточняется, что люди находятся в относительной безопасности. Каких-либо взрывов или поломок вентиляционной системы не было.
Служба спасения, и коллеги попавших в беду шахтеров помогают передавать пленникам воду и еду.
Как сообщает дирекция шахты, идет подготовка к эвакуации людей.
Крупная золотая шахта Беатрикс после недавней грозы лишилась электричества. Лифты оказались обесточенными, а горняки – запертыми под землей. Правда, уточняется, что люди находятся в относительной безопасности. Каких-либо взрывов или поломок вентиляционной системы не было.
Служба спасения, и коллеги попавших в беду шахтеров помогают передавать пленникам воду и еду.
Как сообщает дирекция шахты, идет подготовка к эвакуации людей.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:50