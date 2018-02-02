Беллу Хадид осудили за прикрытие обнаженной груди щенком

Американская звезда Белла Хадид регулярно удивляет фолловеров и подогревает интерес к своей персоне разными способами. В этот раз в своем аккаунте Instagram 21-летняя модель поделилась снимками, на которых запечатлена полностью обнаженной.Чтобы создать интригу, голую грудь Белла прикрыла щенком, который недавно стал ее домашним питомцем.Поклонники засыпали Хадид в комментариях комплиментами. Но нашлись и те, кто осудил ее за то, что она выкладывает такое количество снимков в обнаженном виде.Многие недоумевают, зачем использовать щенка в таких откровенных фотосессиях – это, по их мнению, негуманно по отношению к животному.Часть пользователей предположила, что модель участвует в культовых оргиях из-за того, что Хадид ранее заподозрили в поклонении масонской богине Семирамиде.