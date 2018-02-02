Создатели «Шерлока» рассказали, что ждет сериал в будущем
Создатели «Шерлока» Марк Гейтисс и Стивен Моффат рассказали о будущем сериала – в ближайших планах ждать продолжения не стоит.
По поводу того, какое будущее ждет сериал «Шерлок», Стивен Моффат отметил, что в ближайшем будущем создатели не планируют выпускать его продолжение. Но, как он добавил, с учетом общего энтузиазма он будет очень удивлен, если создатели снова не займутся данным проектом. Когда именно это может случиться Моффат не уточнил.
Марк Гейтисс рассказал: «Сейчас мы занимаемся «Дракулой», что займет по меньшей мере два года».
Напомним, «Шерлок» представляет собой мини-сериал с эпизодами длительностью 90 минут. У «Дракулы» будет такой же формат.
По поводу того, какое будущее ждет сериал «Шерлок», Стивен Моффат отметил, что в ближайшем будущем создатели не планируют выпускать его продолжение. Но, как он добавил, с учетом общего энтузиазма он будет очень удивлен, если создатели снова не займутся данным проектом. Когда именно это может случиться Моффат не уточнил.
Марк Гейтисс рассказал: «Сейчас мы занимаемся «Дракулой», что займет по меньшей мере два года».
Напомним, «Шерлок» представляет собой мини-сериал с эпизодами длительностью 90 минут. У «Дракулы» будет такой же формат.