Создатели «Шерлока» рассказали, что ждет сериал в будущем

По поводу того, какое будущее ждет сериал «Шерлок», Стивен Моффат отметил, что в ближайшем будущем создатели не планируют выпускать его продолжение. Но, как он добавил, с учетом общего энтузиазма он будет очень удивлен, если создатели снова не займутся данным проектом. Когда именно это может случиться Моффат не уточнил.Марк Гейтисс рассказал: «Сейчас мы занимаемся «Дракулой», что займет по меньшей мере два года».Напомним, «Шерлок» представляет собой мини-сериал с эпизодами длительностью 90 минут. У «Дракулы» будет такой же формат.