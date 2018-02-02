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Девид Йейтс отказался показывать половую жизнь Дамблдора в новой картине
Режиссер «Фантастических тварей» Девид Йейтс, который снимает новую картину - продолжение фильма «Фантастические твари и где они обитают», отказался от идеи открыто показать половую жизнь Альбуса Дамблдора с Геллертом Гриндевальдом.
Девид Йейтс отказался показывать половую жизнь Дамблдора в новой картине


Своим высказыванием по поводу половой ориентации Дамблдора режиссер взволновал геев.

Режиссер думает, что все фанаты знают о том, что «у него были очень насыщенные отношения с Гриндевальдом, когда они были молодыми. Они влюбились в их идеи, идеологию и друг в друга».

Напомним, впервые информацию о том, что Альбус Дамблдор является гомосексуалистом подтвердила в 2007 году Джоан Роулинг, когда вышли все книги серии.

Писательница сказала в 2016 году, что один из пяти фильмов о «Фантастических тварях» расскажет в итоге о том, какая половая ориентация у мага.

Но Роулинг не сообщила, в какой именно части это произойдет, а предложила поклонникам очень внимательно «следить за пространством».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:00
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