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Клинт Иствуд сыграет роль престарелого наркокурьера
Клинт Иствуд появится на экране в образе престарелого наркокурьера – он сыграет роль, основанную на реальных событиях.
Клинт Иствуд сыграет роль престарелого наркокурьера


В фильме с названием «The Mule» будет показана невероятная подлинная история человека по имени Лео Шарп, который считается старейшим в мире перевозчиком наркотиков. Когда полиция его арестовала, мужчине было 87 лет, а когда суд вынес ему приговор, ему исполнилось уже 90 лет.

О проекте впервые стало известно в 2014 году, когда компания «Imperative Entertainment» выкупила права на экранизацию истории, которая была изложена в статье издания The New York Times.

Напомним, Лео Шарп был арестован в 2011 году в штате Мичиган при попытке транспортировки 200 фунтов кокаина. Мужчина был одним из наиболее успешных курьеров известного картеля «Синалоа», который действовал под руководством наркобарона Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэра (Эль Чапо).
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:20
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