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Новый хит от Михаила Гуцериева вернет на сцену группу «На-На»
Михаил Гуцериев написал для группы «На-На» новый хит под названием «Сделал шаг», с которым музыканты вернутся на сцену.
Новый хит от Михаила Гуцериева вернет на сцену группу «На-На»


Недавно в Сети появились слухи о том, что продюсер Бари Алибасов решил распустить группу "На-На". На самом деле оказалось, что музыканты работали над новыми композициями. Очередной хит написал для них Михаил Гуцериев – ею стала композиция «Сделал шаг», которая уже звучит в эфире одной популярной радиостанции.

История с новым хитом не обошлась без интриг – по слухам, до «На-На» эту песню уже исполнил коллектив «Nanarevolution & Andrian». Имена участников этого проекта до вчерашнего дня были неизвестны.

На протяжении последней недели новый хит транслировали в эфире популярного радио, а слушателям предлагали угадать, кто его исполняет.

Позднее радиостанция объявила победителей и раскрыла секрет – название «Nanarevolution» скрывало легендарную группу «На-На». Автором новой аранжировки стал Андриан Мельников, которого многие знают как Andrian.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:21
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