Новый хит от Михаила Гуцериева вернет на сцену группу «На-На»

Недавно в Сети появились слухи о том, что продюсер Бари Алибасов решил распустить группу "На-На". На самом деле оказалось, что музыканты работали над новыми композициями. Очередной хит написал для них Михаил Гуцериев – ею стала композиция «Сделал шаг», которая уже звучит в эфире одной популярной радиостанции.История с новым хитом не обошлась без интриг – по слухам, до «На-На» эту песню уже исполнил коллектив «Nanarevolution & Andrian». Имена участников этого проекта до вчерашнего дня были неизвестны.На протяжении последней недели новый хит транслировали в эфире популярного радио, а слушателям предлагали угадать, кто его исполняет.Позднее радиостанция объявила победителей и раскрыла секрет – название «Nanarevolution» скрывало легендарную группу «На-На». Автором новой аранжировки стал Андриан Мельников, которого многие знают как Andrian.