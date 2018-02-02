Робби Уильямс больше не будет исполнять хит Angels

Знаменитый британский певец Робби Уильямс рассказал, что заставило его отказаться от исполнения своего хита Angels на своих выступлениях. Со слов музыканта, ему очень сложно петь эту композицию.Певец отметил, то люди приходят на его концерты, чтобы получать положительные эмоции, и он намерен сделать все возможное, чтобы оправдать их ожидания.Робби Уильямс считает, что песня Angels является слишком грустной и эмоциональной, именно поэтому петь ее во время концертов для него затруднительно.Отметим, что песня Angels вышла в свет в 1997 году в альбоме Робби Уильямса «Life thru a Lens», который был дебютным для певца. Композиция заработала два платиновых статуса и стала очень популярной во всем мире.