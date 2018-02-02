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Журналистка рассказала, что родила от Александра Абдулова
Журналистка Лариса Штейман, бывшая возлюбленная Александра Абдулова, рассказала о том, что родила от него дочь.
Журналистка рассказала, что родила от Александра Абдулова


В эфире передачи «На самом деле» Лариса Штейман шокировала публику своим заявлением о том, что отцом ее 12-летней дочери Мари-Изабель является Александр Абдулов.

Со слов журналистки, у нее был двухлетний роман с актером. Штейман не рассказывала ранее внебрачной дочери Абдулова о ее отце, но перед эфиром сообщила девочке правду.

Во время эфира журналистка отметила, что дочь спокойно отнеслась к новости – она сказала, что поняла теперь, откуда у нее талант актрисы.

Штейман призналась, что на момент их интимных встреч с Абдуловым в Париже она параллельно была в отношениях еще с одним мужчиной. Поэтому определить, кто отец ребенка поможет только ДНК-экспертиза, через которую журналистка намерена пройти вместе с дочерью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:15
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