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Перезапуск «Людей в черном» осуществит режиссер «Форсажа-8»
Режиссера восьмого «Форсажа» пригласили для перезапуска «Людей в черном».
Перезапуск «Людей в черном» осуществит режиссер «Форсажа-8»


Режиссера Феликса Гэри Грея, снявшего «Форсаж 8» и «Прямиком из Комптона», пригласили в спин-офф «Людей в черном».

С постановщиком в данное время ведутся переговоры. Новым проектом занимается студия «Sony Pictures». Лента готовится к выходу в прокат 17 мая следующего года.

В спин-оффе не будут сниматься звезды оригинальных «Людей в черном» Томми Ли Джонс и Уилл Смит. Предположительно, речь идет о запуске новой франшизы с участием других актеров. Как сообщают источники, возможен и такой вариант, что одним из главных персонажей станет женщина.

В первом фильме «Люди в черном» Смит и Джонс играли агентов тайной организации, которые защищали планету Земля от межгалактических злодеев. Картина вышла в свет в 1997 году и собрала более $589 млн в мировом прокате.

Сиквел выпустили в 2002 году, он собрал более $440 млн, второй сиквел - в 2012 году и собрал он $620 млн.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 06:00
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