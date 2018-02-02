Стас Пьеха решил взять ипотеку, чтобы купить дом для своего наследника

Наследник Стаса Пьехи еще достаточно маленький и о самостоятельности говорить еще слишком рано. Но артист уже сейчас начал задумываться о его будущей жизни. Стас хотел бы, чтобы у его сына за городом было свое жилье.Именно по этой причине заботливый папа приобрел земельный участок с домом в замечательном поселке в Подмосковье. Артист поделился, что на данный момент зарабатывает не настолько много, как это было несколько лет назад и как ему бы хотелось, в связи, с чем он вынужден был взять ипотеку.В настоящее время сын Петр проживает со своей мамой в Санкт-Петербурге. Ребенок посещает нормальный детский сад, а в воспитании с ним на помощь приходит бабушка. Стас Пьеха очень верит, что Наталья с наследником возвратятся в столицу в самое ближайшее время. В Москве имеется квартира, и даже загородный дом, поведал исполнитель.