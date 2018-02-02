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Вышел новый тизер-трейлер «Касл-Рока» - грядущего сериала-антологии Стивена Кинга
Вышедший новый тизер-трейлер «Касл-Рока» - грядущего сериала-антологии по «мультивселенной» Стивена Кинга примерно характеризуется так: «Хорошо, но мало».
Вышел новый тизер-трейлер «Касл-Рока» - грядущего сериала-антологии Стивена Кинга


Занимается сериалом режиссер, сценарист и продюсер Джей Джей Абрамс (известный фильмами «Звездные войны», «Монстро») и его компания «Bad Robot». Сосоздателями сериала являются Сэм Шоу и Дастин Томасон.

Томасон и Шоу придумали невероятно страшную, крутую, смешную и странную идею сериала, которая станет новой историей.

Со слов Джей Джея, в сериале будут задействованы исключительно эпизодические и второстепенные персонажи из книг Стивена Кинга. Когда создатели сериала отправили ему наработки, «он чуть с ума не сошел» от радости.

Касл-Рок – это придуманный Кингом городок, который расположен в штате Мэн. Там разворачиваются события полутора десятков произведений «касл-роковского цикла».

Первый десятисерийный сезон обещают выпустить в прокат в этом году. Позднее будут названы точные даты.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 04:30
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