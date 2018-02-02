Ани Лорак с дочкой Софией снялась в милой семейной фотосессии

Украинская исполнительница Ани Лорак выложила на своей личной страничке в интернете трогательный семейный фотоснимок, на котором певица красуется с дочкой Софией. Для фотосессии мама с дочкой как полагается, нарядились и сделали себе прически.В своем микроблоге исполнительница решила поделиться с пользователями новым снимком, на нем позирует знаменитая мама со своей дочкой Софией, которой шесть лет. На снимке исполнительница красуется в красивом длинном платье голубого цвета с объемными серьгами в цвет наряда.София позирует в милом светлом платье, белоснежных колготах и голубых туфлях. У обеих девочек красиво и аккуратно уложены волосы.Пользователям безумно понравились фотоснимки, и они сразу же осыпали девочек комплиментами и восторженными отзывами.Стоит напомнить, что не так давно певица поведала о своей приватной жизни и открыла тайну своего счастливого союза. Артистка считает, что семейная пара должна уважительно относиться друг к другу и не ограничивать пространство. Эта семья живет именно по такому принципу и каждый делает то, что ему больше нравится.