ФАС дала разрешение акционеру СК «Опора» на приобретение ГСК «Югория»

Комментируя ситуацию, глава управления по связям с общественностью ГСК «Югория» Светлана Щербакова заявила, что акционером компании аукцион не объявлялся, а с «Опорой» переговоры не велись и даже не входят в ближайшие планы страховщика. Собеседник агентства, впрочем, признала, что предварительные переговоры с несколькими потенциальными стратегическими инвесторами имели место быть, но пока о результатах говорить рано.Напомним, что в ноябре 2016 г. власти ХМАО включили в перечень предназначенного к приватизации госимущества региона все акции «Югории». В конце 2017 г. их цена была понижена до 3,4 миллиарда рублей, хотя в 2016 г. цена на них составлял 3,8 миллиарда.