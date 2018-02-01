ФАС дала разрешение акционеру СК «Опора» на приобретение ГСК «Югория»
Ходатайство акционера СК «Опора» в лице московского ООО «Открытый мир» относительно разрешения приобрести 100% акций ГСК «Югория» было удовлетворено ФАС. Интересно, что «Югория» является госстраховщиком, специализирующемся на автостраховании, а ее единственный акционер — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). У компании — 73 филиала в пятидесяти субъектах РФ. Об этом рассказывает «Интерфакс».
Комментируя ситуацию, глава управления по связям с общественностью ГСК «Югория» Светлана Щербакова заявила, что акционером компании аукцион не объявлялся, а с «Опорой» переговоры не велись и даже не входят в ближайшие планы страховщика. Собеседник агентства, впрочем, признала, что предварительные переговоры с несколькими потенциальными стратегическими инвесторами имели место быть, но пока о результатах говорить рано.
Напомним, что в ноябре 2016 г. власти ХМАО включили в перечень предназначенного к приватизации госимущества региона все акции «Югории». В конце 2017 г. их цена была понижена до 3,4 миллиарда рублей, хотя в 2016 г. цена на них составлял 3,8 миллиарда.
Комментируя ситуацию, глава управления по связям с общественностью ГСК «Югория» Светлана Щербакова заявила, что акционером компании аукцион не объявлялся, а с «Опорой» переговоры не велись и даже не входят в ближайшие планы страховщика. Собеседник агентства, впрочем, признала, что предварительные переговоры с несколькими потенциальными стратегическими инвесторами имели место быть, но пока о результатах говорить рано.
Напомним, что в ноябре 2016 г. власти ХМАО включили в перечень предназначенного к приватизации госимущества региона все акции «Югории». В конце 2017 г. их цена была понижена до 3,4 миллиарда рублей, хотя в 2016 г. цена на них составлял 3,8 миллиарда.
Экономика
Добавил: Роман Вчера, 23:47