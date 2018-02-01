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Военные США заявляют об уязвимости своего космического оружия для хакеров России и Китая
Всем известно, что хакеры и кибер-войны всегда представляют угрозу, даже в космосе. Американские военные признают, что не могут адекватно защитить свои собственные оборонные технологии и новое космическое оружие от кибер-атак хакеров из России и Китая.

Военные США заявляют об уязвимости своего космического оружия для хакеров России и Китая


По данным SpaceNews, военнослужащие США обеспокоены современной космической гонкой и кибербезопасностью, особенно когда речь идет о России и Китае, а также о том, как хакеры могут узнать о спутниковых возможностях и противостоять им.

«Пространство - это действительно открытая архитектура. Если у вас есть достаточно любителей с телескопами, вы можете обнаружить все спутники на околоземной орбите. Если вы знаете, где находятся все они, вы можете точно отобразить их GPS-координаты, и если они увидели интересующий вас объект, вы можете разработать разумную систему обнаружения и таргетинга ». – считает заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВВС Пол Селва

Сообщается, что обе страны – РФ и Китай - создают помехи и сигнализируют скремблеры, нацеливаясь на американские спутники. Отслеживание этих спутников представляет серьезную угрозу. Сельва добавил, что и у России, и у Китая есть «элегантные радарные системы и элегантные системы космического обнаружения», необходимые для обнаружения американских спутников.

Чтобы попытаться противостоять этому, Сельва говорит, что Пентагон должен быть «очень дисциплинирован в отношении того, что мы говорим о космосе. Есть вещи, о которых мы никогда не должны говорить ... " Сельва ссылается на недавний инцидент, когда имена и частоты сердечных сокращений солдат на американских военных базах были обнародованы благодаря фитнес-приложению Strava и данным GPS.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:03
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