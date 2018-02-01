Данные Cassini NASA подтвердили существование жизни на луне Сатурна Титане

Ученые смогли подтвердить, что богатая атмосфера Титана содержит по крайней мере одно химическое соединение, которое может служить основой клеточных форм жизни. NASA выявило присутствие винилового цианида, который потенциально может быть использован в структурном составе клеток для создания живых существ, предположительно переносящих жизнь в метановых океанах Луны.Ученые космического агентства США впервые увидели предположительно виниловый цианид благодаря последним данным, полученным знаменитым космическим зондом Cassini. Теперь ученые действительно смогли подтвердить, что форма из первичного супа существует на Титане, и что при правильных обстоятельствах жизнь может быть в состоянии сформироваться и процветать даже несмотря на суровые условия, существующие на луне Сатурна.Исследователь Морин Палмер, работающий в Центре космических полетов им. Годдарда NASA, сумел доказать, что виниловый цианид присутствует в одном из озер Титана в таких больших количествах, что он, естественно, попадает в метановый цикл, на всей луне и плавает в атмосфере.Конечно, ученые не увидели реальных форм жизни, использующие виниловый цианид в качестве основной части своей анатомии, но команда из Корнеллского университета недавно доказала, что такие существа потенциально могут быть возможны, если условия верны. При правильном смешивании ингредиентов, циркулирующих в воздухе на Титане, возможно, что в конечном итоге там появятся подобные формы жизни.Ученые предполагают, что более сложные формы жизни могут уже существовать на далекой луне, но их невозможно обнаружить, так как инопланетяне оказались в ловушке под толстым слоем льда защищающий их от земного зондирования.