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Ученые смогли объяснить холод и блеск шелка
Физики из Америки и Южной Корея пришли к выводу, что шёлк блестит по причине того, что в нитях этого материала находятся плотности нанометровой толщины в неупорядоченной форме. Благодаря этим нитям и происходит итерференция света, создающий блеск.

Исследованием руководил Янга Кима, специалист из Университета Пердью. В ходе изучения шелка стало известно, что благодаря неупорядоченной структуре в волокнах ткани усиливается её отражательная способность. Дело в том, что протяжные полости создают дефекты, из-за которых волны света не рассеиваются, а создают определенные энергетические состояния, именно из-за этого шёлк имеет такой притягательный блеск.

Ученые смогли объяснить холод и блеск шелка


Кроме того, ученые отметили, что в шелке преобладают эффекты, связанные с рассеиванием света на микроструктуры. Этот процесс оказывает влияние не только на оптических свойствах, но и на теплообмене. Благодаря данным свойствам шелк не пропускает свет. Используя полученные данные, специалисты собираются изобрести биосенсеры.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 03:00
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