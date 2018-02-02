Ученые смогли объяснить холод и блеск шелка

Исследованием руководил Янга Кима, специалист из Университета Пердью. В ходе изучения шелка стало известно, что благодаря неупорядоченной структуре в волокнах ткани усиливается её отражательная способность. Дело в том, что протяжные полости создают дефекты, из-за которых волны света не рассеиваются, а создают определенные энергетические состояния, именно из-за этого шёлк имеет такой притягательный блеск.Кроме того, ученые отметили, что в шелке преобладают эффекты, связанные с рассеиванием света на микроструктуры. Этот процесс оказывает влияние не только на оптических свойствах, но и на теплообмене. Благодаря данным свойствам шелк не пропускает свет. Используя полученные данные, специалисты собираются изобрести биосенсеры.