Астронавты уже оставили 181 000 тонн мусора на Луне

Не секрет, что космическая разведка порождает много отходов. Ракеты поднимаются, но не все возвращается, и стандартный метод борьбы с этим традиционно заключался в том, чтобы оставлять материал в космосе или в бесплодных далеких мирах и забыть об этом.Новое видео YouTuber Half as Interesting рассказывает, как на одной только Луне люди уже оставили 181 000 тонн оборудования, американскую валюту, кусачки для ногтей и, конечно же, человеческие фекалии. Естественно, в то время как астронавты были на Луне, им нужно было продолжать свои обычные физические функции, поэтому в течение всех миссий на Луну было заполнено девяносто шесть мешков человеческих отходов. Там также есть мячи для гольфа, портрет космонавта и несколько солнечных часов.В то время как гравитация Луны не так сильна, как Земля, она по-прежнему требует солидного толчка, чтобы заставить космонавтов вернуться на Землю домой, а это означает, что все, что не нужно для обратного полета, должно быть оставлено на спутнике планеты. В каждом посещении на Луну было брошено 9100 тонн лунного посадочного устройства.Некоторые страны уже начинают думать о том, что можно сделать для борьбы с этими отходами, но план Китая взорвать орбитальный мусор с помощью гигантского лазера не кажется лучшим решением. Однако есть время, прежде чем коммерческие космические компании планеты начнут отправлять ракеты всерьез и начнется неизбежная человеческая миссия на Луну. Эксперты надеются, что к тому времени, когда этот вид космических путешествий станет реальностью, народы мира соберутся вместе для установления правовых норм, дабы не превратить Луну в очередную мусорную свалку.