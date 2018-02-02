Телеведущая Дана Борисова находится в затяжной депрессии из-за любви

Ведущая Дана Борисова, которая совсем недавно вернулась в Москву, решила взяться за свою личную жизнь. Дана очень хочет встретить мужчину, с которым можно было бы прожить всю оставшуюся жизнь.Раньше Борисова для своих ухажеров выдвигала очень строгие требования. Знаменитость всех заверяла, что будущий избранник обязательно должен быть подтянутый, позитивный и платежеспособный. Но теперь ее требования немного изменились и девушка уверена, что в скором времени встретит того единственного.Дана уже начала знакомиться с кавалерами. Также телеведущая надеется, что новая любовь поможет ей выбраться из депрессии. Уже длительное время она пребывает в плохом душевном состоянии. Единственной радостью для нее являются встречи с дочерью, которые бывают один раз в неделю.Также Дана сейчас пытается продать свою элитную квартиру в Москве. Девушка говорит, что совсем не хочет возвращаться в ту квартиру, с которой связано большое количество негативных воспоминаний. С продажей особой спешки нет, поскольку деньги у девушки имеются.